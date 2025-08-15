DocMorris Aktie
Marktkap. 389,63 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A0Q6J0
ISIN CH0042615283
Symbol ZRSEF
DocMorris
DocMorris
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat DocMorris nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 15 Franken belassen. Die Versandapotheke habe in einem weiteren schwachen Quartal erneut die Erwartungen im Bereich E-Rezept verfehlt, schrieb Martin Comtesse am Dienstag in seiner Reaktion. Der bereinigte operative Ergebnisrückgang (Ebitda) falle zwar wie prognostiziert aus, um die diesbezügliche, bestätigte Zielspanne für 2025 zu erreichen, müssten sich die Schweizer im zweiten Halbjahr aber deutlich steigern./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 02:37 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2025 / 02:37 / CEST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
DocMorris
|Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
15,00 CHF
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
6,95 CHF
|Abst. Kursziel*:
115,83%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
7,05 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
112,77%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
11,97 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
