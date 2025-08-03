DocMorris Aktie
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat DocMorris nach Halbjahreszahlen der Versandapotheke auf "Add" mit einem Kursziel von 10 Franken belassen. Der Umsatz liege vor allem wegen des Deutschland-Geschäfts etwas unter seiner Prognose und der Konsensschätzung, schrieb Volker Bosse in einer am Dienstag vorliegenden Reaktion. Die währungsbereinigte Umsatzdynamik sei deutlich hinter der des Konkurrenten Redcare Pharmacy zurückgeblieben. Dagegen habe das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) die Erwartungen knapp übertroffen, und die Schweizer hätten die Jahresziele bestätigt./rob/gl/edh
