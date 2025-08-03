DAX 24.296 -0,1%ESt50 5.447 +0,2%Top 10 Crypto 15,93 +0,0%Dow 44.912 -0,1%Nas 21.630 +0,0%Bitcoin 98.473 -1,2%Euro 1,1683 +0,2%Öl 66,07 -0,6%Gold 3.338 +0,2%
DocMorris Aktie

7,22 EUR -0,72 EUR -9,01 %
STU
6,80 CHF -0,87 CHF -11,29 %
SWX
Marktkap. 389,63 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN A0Q6J0

ISIN CH0042615283

Symbol ZRSEF

UBS AG

DocMorris Sell

09:21 Uhr
DocMorris Sell
Aktie in diesem Artikel
DocMorris AG (ex Zur Rose)
7,22 EUR -0,72 EUR -9,01%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat DocMorris nach Quartalszahlen der Versandapotheke auf "Sell" mit einem Kursziel von 8 Franken belassen. Die verfehlten Erwartungen für Umsatz und Nettoergebnis dürften die Aktie belasten, wobei der bestätigte Ausblick das Ausmaß der negativen Reaktion begrenzen sollte, schrieb Sebastian Vogel am Dienstag in einer ersten Reaktion./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 05:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DocMorris Sell

Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
8,00 CHF
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
7,32 CHF		 Abst. Kursziel*:
9,29%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
6,80 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
17,65%
Analyst Name:
Sebastian Vogel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
11,97 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)

09:21 DocMorris Sell UBS AG
09:21 DocMorris Add Baader Bank
05.08.25 DocMorris Buy Jefferies & Company Inc.
15.07.25 DocMorris Hold Deutsche Bank AG
11.07.25 DocMorris Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

