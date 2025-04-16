DocMorris Aktie
Marktkap. 366,13 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A0Q6J0
ISIN CH0042615283
Symbol ZRSEF
DocMorris Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für DocMorris von 15 auf 12 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach der langen Underperformance der Aktien mittelgroßer europäischer Unternehmen loten die Experten in ihrer am Donnerstag vorliegenden Analyse hier die Chancen aus. Das deutsche Staatsinvestitionspaket und ein möglicher Waffenstillstand in der Ukraine bildeten eine gute Grundlage für eine Neubewertung in Wachstumsbranchen und bei zyklischen Unternehmen. Für die Online-Apotheke DocMorris schraubten sie aber ihre Cashflow-Erwartungen etwas zurück./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 13:52 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2025 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: sergign / Shutterstock.com
Zusammenfassung: DocMorris Buy
|Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
12,00 CHF
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
7,05 CHF
|Abst. Kursziel*:
70,33%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
7,02 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
70,94%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,97 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|08:41
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.25
|DocMorris Sell
|UBS AG
|20.08.25
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|DocMorris Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.25
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:41
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.25
|DocMorris Sell
|UBS AG
|20.08.25
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|DocMorris Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.25
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:41
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.08.25
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.08.25
|DocMorris Add
|Baader Bank
|05.08.25
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.07.25
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.25
|DocMorris Sell
|UBS AG
|19.08.25
|DocMorris Sell
|UBS AG
|08.05.25
|DocMorris Reduce
|Baader Bank
|16.04.25
|DocMorris Reduce
|Baader Bank
|13.03.25
|DocMorris Sell
|UBS AG
|20.08.25
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|DocMorris Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.07.25
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|03.07.25
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|12.05.25
|DocMorris Hold
|Warburg Research