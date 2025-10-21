DAX24.270 ±0,0%Est505.680 ±-0,0%MSCI World4.345 ±-0,0%Top 10 Crypto14,83 -5,1%Nas22.991 +1,4%Bitcoin92.943 -2,2%Euro1,1631 -0,1%Öl60,74 -0,3%Gold4.303 -1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 thyssenkrupp 750000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 NVIDIA 918422 Beyond Meat A2N7XQ HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T Plug Power A1JA81 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump setzt bei Treffen mit Xi in Südkorea auf Handelsdeal: DAX startet wenig verändert -- Asiens Börsen in Grün -- Spekulation über Partnerschaft von ams und Meta
Top News
Novo Nordisk-Aktie im Blick: Analysten setzen auf Comeback und heben den Daumen Novo Nordisk-Aktie im Blick: Analysten setzen auf Comeback und heben den Daumen
Apple-Aktie: iKonzern verdoppelt Bug Bounty-Belohnungen - neue Target Flags sollen Fehlersuche erleichtern Apple-Aktie: iKonzern verdoppelt Bug Bounty-Belohnungen - neue Target Flags sollen Fehlersuche erleichtern
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Jetzt Gratis-Aktie sichern! Konto bei XTB eröffnen, Geld einzahlen, Aktie erhalten. Infos: aktien.xtb.com/gratis-aktie. Investments bergen Risiken.

AKTIEN IM FOKUS: Friedrich Vorwerk und MBB gefragt - Ausblicke angehoben

21.10.25 08:47 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
FRIEDRICH VORWERK
98,10 EUR 13,40 EUR 15,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
MBB SE
171,20 EUR 7,20 EUR 4,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine erneute Anhebung der Jahresziele durch FRIEDRICH VORWERK ist am Dienstag bei Anlegern gut angekommen. Auf der Handelsplattform Tradegate stieg der Kurs des Ausrüsters für Energieinfrastruktur um knapp 8 Prozent auf 91,10 Euro im Vergleich zum Xetra-Schluss am Montag. Damit rückt das Rekordhoch vom 9. Oktober bei 95,40 Euro wieder nahe. Allein in diesem Jahr haben die Papiere - per Montagsschluss - bereits um rund 214 Prozent zugelegt.

Wer­bung

Friedrich Vorwerk erhöhte die Prognose für den Umsatz in diesem Jahr auf 650 bis 680 Millionen Euro. Die Konsensschätzung liegt aktuell bei 652 Millionen Euro, also am unteren Rand des neuen Zielkorridors. Auch die Vorgabe für die operative Profitabilität (Ebitda-Marge) erhöhte das Unternehmen, und zwar von 17,5 bis 18,5 Prozent auf nunmehr 20 bis 22 Prozent.

Die Papiere des Großaktionärs MBB (MBB SE) stiegen derweil um 6,7 Prozent auf knapp 180 Euro. Sie handelten damit ebenfalls nur knapp unter der jüngst erreichten Höchstmarke von 186 Euro. Die Beteiligungsgruppe hält gut die Hälfte des Aktienkapitals von Friedrich Vorwerk und schraubte am Dienstagmorgen die Prognosen für 2025 ebenfalls nach oben./bek/mis

Ausgewählte Hebelprodukte auf FRIEDRICH VORWERK

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf FRIEDRICH VORWERK

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu FRIEDRICH VORWERK

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu FRIEDRICH VORWERK

DatumRatingAnalyst
09:51FRIEDRICH VORWERK UnderperformJefferies & Company Inc.
28.08.2025FRIEDRICH VORWERK UnderperformJefferies & Company Inc.
29.07.2025FRIEDRICH VORWERK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.07.2025FRIEDRICH VORWERK HoldJefferies & Company Inc.
26.05.2025FRIEDRICH VORWERK HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.07.2025FRIEDRICH VORWERK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.05.2025FRIEDRICH VORWERK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.11.2021FRIEDRICH VORWERK BuyHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
DatumRatingAnalyst
23.07.2025FRIEDRICH VORWERK HoldJefferies & Company Inc.
26.05.2025FRIEDRICH VORWERK HoldJefferies & Company Inc.
30.04.2025FRIEDRICH VORWERK HoldJefferies & Company Inc.
29.08.2024FRIEDRICH VORWERK HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
09.11.2023FRIEDRICH VORWERK HoldHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
DatumRatingAnalyst
09:51FRIEDRICH VORWERK UnderperformJefferies & Company Inc.
28.08.2025FRIEDRICH VORWERK UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für FRIEDRICH VORWERK nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen