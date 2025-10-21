AKTIEN IM FOKUS: Friedrich Vorwerk und MBB gefragt - Ausblicke angehoben
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine erneute Anhebung der Jahresziele durch FRIEDRICH VORWERK ist am Dienstag bei Anlegern gut angekommen. Auf der Handelsplattform Tradegate stieg der Kurs des Ausrüsters für Energieinfrastruktur um knapp 8 Prozent auf 91,10 Euro im Vergleich zum Xetra-Schluss am Montag. Damit rückt das Rekordhoch vom 9. Oktober bei 95,40 Euro wieder nahe. Allein in diesem Jahr haben die Papiere - per Montagsschluss - bereits um rund 214 Prozent zugelegt.
Friedrich Vorwerk erhöhte die Prognose für den Umsatz in diesem Jahr auf 650 bis 680 Millionen Euro. Die Konsensschätzung liegt aktuell bei 652 Millionen Euro, also am unteren Rand des neuen Zielkorridors. Auch die Vorgabe für die operative Profitabilität (Ebitda-Marge) erhöhte das Unternehmen, und zwar von 17,5 bis 18,5 Prozent auf nunmehr 20 bis 22 Prozent.
Die Papiere des Großaktionärs MBB (MBB SE) stiegen derweil um 6,7 Prozent auf knapp 180 Euro. Sie handelten damit ebenfalls nur knapp unter der jüngst erreichten Höchstmarke von 186 Euro. Die Beteiligungsgruppe hält gut die Hälfte des Aktienkapitals von Friedrich Vorwerk und schraubte am Dienstagmorgen die Prognosen für 2025 ebenfalls nach oben./bek/mis
Ausgewählte Hebelprodukte auf FRIEDRICH VORWERK
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf FRIEDRICH VORWERK
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu FRIEDRICH VORWERK
Analysen zu FRIEDRICH VORWERK
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:51
|FRIEDRICH VORWERK Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.2025
|FRIEDRICH VORWERK Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.2025
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.07.2025
|FRIEDRICH VORWERK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.05.2025
|FRIEDRICH VORWERK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.07.2025
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.05.2025
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.11.2021
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.07.2025
|FRIEDRICH VORWERK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.05.2025
|FRIEDRICH VORWERK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.2025
|FRIEDRICH VORWERK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.08.2024
|FRIEDRICH VORWERK Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09.11.2023
|FRIEDRICH VORWERK Hold
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:51
|FRIEDRICH VORWERK Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.2025
|FRIEDRICH VORWERK Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für FRIEDRICH VORWERK nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen