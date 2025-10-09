DAX24.676 +0,3%Est505.641 -0,2%MSCI World4.346 -0,2%Top 10 Crypto16,83 -2,6%Nas23.017 -0,1%Bitcoin105.781 -0,3%Euro1,1601 -0,2%Öl66,21 +0,2%Gold4.023 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 Ottobock BCK222 NVIDIA 918422 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 BMW 519000 Diginex A40PU6 Gerresheimer A0LD6E Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed-Protokoll im Fokus: Dow startet stabil -- DAX steigt - neues Allzeithoch -- Ottobock-Aktie mit IPO -- HSBC, NEL, D-Wave, Tilray, DroneShield, NVIDIA, Diginex, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
DAX markiert neues Rekordhoch über 24.700-Punkte-Marke - Was den Leitindex heute antreibt DAX markiert neues Rekordhoch über 24.700-Punkte-Marke - Was den Leitindex heute antreibt
Aktien von Jefferies und UBS geben nach: First Brands könnte UBS und Jefferies treffen Aktien von Jefferies und UBS geben nach: First Brands könnte UBS und Jefferies treffen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien New York Ausblick: Kaum bewegt - Zahlen von Delta und Pepsico überzeugen

09.10.25 14:42 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
46.459,0 PKT -142,8 PKT -0,31%
Charts|News|Analysen
NASDAQ Composite Index
23.005,9 PKT -37,4 PKT -0,16%
Charts|News|Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Für die New Yorker Börsen zeichnet sich am Donnerstag wenig Bewegung auf einem hohen Niveau ab. Eine Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial praktisch unverändert auf 46.607 Punkte und den Auswahlindex NASDAQ 100 minimal im Minus bei 25.123 Punkten.

Wer­bung

Zur Wochenmitte hatten sowohl die Indizes der Technologiebörse Nasdaq als auch der marktbreite S&P 500 neue Bestmarken aufgestellt und mit Gewinnen geschlossen. Beides blieb dem letztlich stagnierenden Leitindex Dow Jones verwehrt - hier hat das Rekordhoch vom vergangenen Freitag weiter Bestand. Angesichts der hohen Bewertungen dürften die Anleger bei der anlaufenden Berichtssaison ganz genau hinschauen, ob die Unternehmensgewinne Schritt halten könnten, schrieb Stratege Aidan Yao vom Amundi Investment Institute.

Derweil rät David Kruk, Handelsleiter bei La Financière de l'Echiquier, Kursrückschläge als Einstiegsgelegenheit zu nutzen. Die Kombination aus einem robusten Wirtschaftswachstum, einer nicht mehr problematischen Inflation und einer positiven Entwicklung der Unternehmensgewinne biete den perfekten Anlagehintergrund. Zweifel an der Kursrally seien zwar verständlich, "aber ich sehe keinen konkreten Grund zum Verkauf".

Die Aktien von NVIDIA sind mit einem vorbörslichen Plus von 2 Prozent auf knapp 193 US-Dollar einmal mehr auf Rekordkurs. Informierten Kreisen zufolge genehmigte die US-Regierung dem Chiphersteller Exporte im Wert von mehreren Milliarden US-Dollar in die Vereinigten Arabischen Emirate. Zuvor hätten diese konkrete Pläne für Investitionen in gleicher Höhe auf amerikanischem Boden bekannt gegeben, sagte ein US-Beamter, der sich nicht zu konkreten Zahlen äußern wollte. Von den Vereinigten Arabischen Emiraten und von Nvidia gibt es der Finanznachrichtenagentur Bloomberg zufolge bislang keine Stellungnahme.

Wer­bung

Der US-Finanzdienstleister Cantor Fitzgerald erhöhte derweil sein Kursziel für die Nvidia-Aktien von 240 auf 300 Dollar und ist damit derzeit am Markt am optimistischsten. Der Ausbau der KI-Infrastruktur mit Billionen-Investitionen stehe erst am Anfang, begründeten die Analysten ihre Einschätzung.

Außerhalb des Tech-Bereichs machte Delta Air Lines mit besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen Schlagzeilen. Die Fluggesellschaft rechnet zudem für 2025 mit einer Geschäftsentwicklung am oberen Ende ihrer Zielspannen und einer robusten Nachfrage bis ins kommende Jahr hinein. Die Titel legten um 6,9 Prozent zu und zogen die Aktienkurse der Konkurrenten United, American und Southwest Airlines mit nach oben.

Auch der Softdrinkhersteller PepsiCo übertraf die Erwartungen für das vergangene Quartal und bestätigte seinen Ausblick. Das honorierten die Aktien mit einem vorbörslichen Kursanstieg um 0,9 Prozent.

Wer­bung

In der kommenden Woche berichten dann Größen aus der Finanzbranche wie etwa Goldman Sachs und Citigroup über ihre Geschäftsentwicklung. Der Elektroautobauer Tesla ist am 22. Oktober das erste Unternehmen aus dem Börsenschwergewichte-Club "Magnificent Seven" mit Quartalszahlen, gefolgt von den Tech-Riesen Alphabet (Alphabet A (ex Google)), Microsoft und Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) eine Woche später./gl/mis