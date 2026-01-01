Aktien New York: Gewinne vor Big-Tech-Zahlen und Fed-Zinsentscheid

NEW YORK (dpa-AFX) - Zu Beginn einer ereignisreichen Woche haben die Anleger am US-Aktienmarkt vorsichtig zugegriffen. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg am Montag kurz nach dem Auftakt um 0,3 Prozent auf 49.241,64 Punkte. Der technologielastige NASDAQ 100 gewann 0,4 Prozent auf 25,705,43 Punkte und für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,4 Prozent auf 6.945,45 Punkte nach oben.

Wer­bung Wer­bung

In dieser Woche steht unter anderem die Zinsentscheidung der Notenbank Fed am Mittwoch auf der Agenda. Die Fed wird die Leitzinsen zwar aller Voraussicht nach unverändert belassen. Viel wichtiger ist jedoch die immer noch offene Frage nach dem nächsten Fed-Chef. Die Amtszeit von Jerome Powell, der unter starkem Druck von US-Präsident Donald Trump steht, endet im Mai. Als Nachfolger von Powell gehandelt werden unter anderem Rick Rieder, Manager beim Vermögensverwalter Blackrock, und der frühere Notenbanker Kevin Warsh.

Ferner dürften auch die Quartalsberichte der Tech-Giganten Apple, Microsoft, Tesla und Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) in den nächsten Tagen große Strahlkraft haben. Anleger werden einmal mehr darauf achten, inwieweit sich die massiven Investitionen der Konzerne in Künstliche Intelligenz auszahlen.

Am Markt diskutiert wird zu Wochenbeginn auch die Möglichkeit einer erneuten teilweisen Schließung der US-Regierungsgeschäfte. Denn die Demokraten im Senat bestehen darauf, dass die Finanzierung des Heimatschutzministeriums ausgesetzt wird, bis sich der Kongress auf neue Leitlinien für die Durchsetzung der Einwanderungsgesetze einigen kann. Zuvor hatten Beamte in diesem Jahr in Minnesota zwei US-Bürger getötet./mis/stk