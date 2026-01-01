DAX24.950 +0,2%Est505.961 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,15 -5,2%Nas23.654 +0,7%Bitcoin73.850 +1,2%Euro1,1883 ±-0,0%Öl65,39 -1,4%Gold5.077 +1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 CSG Group A420X0 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Allianz 840400 BASF BASF11 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 adidas A1EWWW
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX höher -- Wall Street fester -- Trump droht Kanada mit 100-Prozent-Zöllen -- VW-Chef hält US-Werk für Audi wegen Zöllen für nicht finanzierbar -- Meta, Merck, DroneShield, CSG, BioNTech im Fokus
Top News
Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Nachmittag um die Kurse der Digitalwährungen Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Nachmittag um die Kurse der Digitalwährungen
GEA-Aktie fester: Operative Marge übertrifft eigene Prognose GEA-Aktie fester: Operative Marge übertrifft eigene Prognose
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Krypto-Marktbericht

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Nachmittag um die Kurse der Digitalwährungen

26.01.26 17:23 Uhr
Bitcoin & Co. Kursupdate: Das geschah am Nachmittag | finanzen.net

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Nachmittag um die Kurse der Digitalwährungen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
68.050,0488 CHF 716,7646 CHF 1,06%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
73.850,0067 EUR 861,7679 EUR 1,18%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
64.036,5836 GBP 685,9299 GBP 1,08%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
13.514.219,7573 JPY 84.673,7382 JPY 0,63%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
87.762,4635 USD 1.221,1649 USD 1,41%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
2.256,1759 CHF 67,2741 CHF 3,07%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2.448,4715 EUR 75,7358 EUR 3,19%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
2.123,1108 GBP 63,6783 GBP 3,09%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
448.059,2912 JPY 11.485,3506 JPY 2,63%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2.909,7342 USD 96,4093 USD 3,43%
Charts|News
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
96,2082 CHF 3,7892 CHF 4,10%
Charts|News
SOL/EUR (Solana-Euro)
104,4081 EUR 4,2273 EUR 4,22%
Charts|News
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
90,5340 GBP 3,5814 GBP 4,12%
Charts|News
SOL/JPY (Solana-Yen)
19.106,2087 JPY 673,3465 JPY 3,65%
Charts|News
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
124,0773 USD 5,2941 USD 4,46%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1,4927 CHF 0,0665 CHF 4,66%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
1,6199 EUR 0,0739 EUR 4,78%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1,4046 GBP 0,0628 GBP 4,68%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
296,4313 JPY 11,9784 JPY 4,21%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1,9250 USD 0,0920 USD 5,02%
Charts|News
BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
676,1715 CHF 3,3915 CHF 0,50%
Charts|News
BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
733,8021 EUR 4,5190 EUR 0,62%
Charts|News
BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
636,2921 GBP 3,3058 GBP 0,52%
Charts|News
BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
134.282,4839 JPY 97,2995 JPY 0,07%
Charts|News

Bitcoin erhöhte sich um 17:10 um 0,86 Prozent auf 87.288,85 US-Dollar, nachdem der Kurs am Vortag bei 86.541,30 US-Dollar gelegen hatte.

Auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 notiert heute tiefer. Bei einem Kurs von 11,15 EUR beträgt die Performance seit Auflage damit 20,9 Prozent.

Währenddessen wird Litecoin bei 69,01 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 2,79 Prozent im Vergleich zum Vortag (67,14 US-Dollar).

Derweil geht es für den Ethereum-Kurs bergauf. Ethereum steigt 2,90 Prozent auf 2.894,88 US-Dollar, nach 2.813,32 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen zeigt sich Bitcoin Cash im Plus. Im Vergleich zum Vortag (571,13 US-Dollar) geht es um 0,84 Prozent auf 575,94 US-Dollar nach oben.

Währenddessen wird Ripple bei 1,928 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 5,18 Prozent im Vergleich zum Vortag (1,833 US-Dollar).

Derweil notiert der Monero-Kurs bei 459,90 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (449,58 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 2,29 Prozent.

Zudem zeigt sich der Cardano-Kurs im Aufwind. Um 17:10 zieht Cardano um 4,04 Prozent auf 0,3523 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,3386 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen legt der Stellar-Kurs um 3,03 Prozent auf 0,2093 US-Dollar zu. Gestern war Stellar noch 0,2031 US-Dollar wert.

Indes fällt der Tron-Kurs. Für Tron geht es nach 0,2954 US-Dollar am Vortag auf 0,2946 US-Dollar nach unten (0,29 Prozent).

Indessen verstärkt sich der Binancecoin-Kurs um 0,70 Prozent auf 870,72 US-Dollar. Am Vortag notierte Binancecoin bei 864,70 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Montagnachmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,1224 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1192 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Solana-Kurs um 3,94 Prozent auf 123,47 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 118,78 US-Dollar.

Zudem legt Avalanche zu. Um 2,29 Prozent verstärkt sich der Avalanche-Kurs um 17:10 auf 11,74 US-Dollar, nachdem Avalanche am Vortag noch 11,48 US-Dollar wert war.

Daneben wertet Chainlink um 17:11 auf. Es geht 3,42 Prozent auf 11,89 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 11,50 US-Dollar stand.

Mit dem Sui-Kurs geht es indes nach oben. Sui gewinnt 2,90 Prozent auf 1,439 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1,398 US-Dollar an der Tafel standen.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: AlekseyIvanov / Shutterstock.com