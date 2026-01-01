Krypto-Marktbericht

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Nachmittag um die Kurse der Digitalwährungen.

Bitcoin erhöhte sich um 17:10 um 0,86 Prozent auf 87.288,85 US-Dollar, nachdem der Kurs am Vortag bei 86.541,30 US-Dollar gelegen hatte.

Auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 notiert heute tiefer. Bei einem Kurs von 11,15 EUR beträgt die Performance seit Auflage damit 20,9 Prozent.

Währenddessen wird Litecoin bei 69,01 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 2,79 Prozent im Vergleich zum Vortag (67,14 US-Dollar).

Derweil geht es für den Ethereum-Kurs bergauf. Ethereum steigt 2,90 Prozent auf 2.894,88 US-Dollar, nach 2.813,32 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen zeigt sich Bitcoin Cash im Plus. Im Vergleich zum Vortag (571,13 US-Dollar) geht es um 0,84 Prozent auf 575,94 US-Dollar nach oben.

Währenddessen wird Ripple bei 1,928 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 5,18 Prozent im Vergleich zum Vortag (1,833 US-Dollar).

Derweil notiert der Monero-Kurs bei 459,90 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (449,58 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 2,29 Prozent.

Zudem zeigt sich der Cardano-Kurs im Aufwind. Um 17:10 zieht Cardano um 4,04 Prozent auf 0,3523 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,3386 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen legt der Stellar-Kurs um 3,03 Prozent auf 0,2093 US-Dollar zu. Gestern war Stellar noch 0,2031 US-Dollar wert.

Indes fällt der Tron-Kurs. Für Tron geht es nach 0,2954 US-Dollar am Vortag auf 0,2946 US-Dollar nach unten (0,29 Prozent).

Indessen verstärkt sich der Binancecoin-Kurs um 0,70 Prozent auf 870,72 US-Dollar. Am Vortag notierte Binancecoin bei 864,70 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Montagnachmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,1224 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1192 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Solana-Kurs um 3,94 Prozent auf 123,47 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 118,78 US-Dollar.

Zudem legt Avalanche zu. Um 2,29 Prozent verstärkt sich der Avalanche-Kurs um 17:10 auf 11,74 US-Dollar, nachdem Avalanche am Vortag noch 11,48 US-Dollar wert war.

Daneben wertet Chainlink um 17:11 auf. Es geht 3,42 Prozent auf 11,89 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 11,50 US-Dollar stand.

Mit dem Sui-Kurs geht es indes nach oben. Sui gewinnt 2,90 Prozent auf 1,439 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1,398 US-Dollar an der Tafel standen.

