Aktien New York: UnitedHealth belastet Dow - S&P 500 auf Rekordhoch

NEW YORK (dpa-AFX) - Hohe Kursverluste der Aktien von Krankenversicherern und steigende Tech-Schwergewichte haben am Dienstag das Bild an den US-Börsen geprägt. Im Leitindex Dow Jones Industrial brachen die Papiere des Versicherers UnitedHealth um fast 20 Prozent ein. Als ein Schwergewicht im Index drückten die Verluste den Dow um 0,9 Prozent nach unten auf 48.974 Zähler.

Der S&P 500 erreichte ein weiteres Rekordhoch. Zuletzt lag der marktbreite Index mit 0,5 Prozent im Plus bei 6.983 Punkten. Hier ist nun die Marke von 7.000 Zählern in unmittelbarer Reichweite.

Auch an der technologielastigen Nasdaq-Börse ging es mit den Kursen überwiegend nach oben. Anleger könnten sich damit kurz vor den Quartalsbilanzen von Branchengrößen wie Microsoft, Apple und Tesla für erfreuliche Geschäftszahlen positionieren. Der NASDAQ 100 legte um 1 Prozent auf 25.958 Punkte zu, angetrieben vor allem von Aktien aus der Chip-Industrie.

Die Papiere von Krankenversicherern litten stark unter regulatorischen Vorgaben. So knickten die Papiere von CVS Health um 15 Prozent ein. Humana rutschten um fast 20 Prozent ab. Die US-Regierung hatte angekündigt, die Zahlungen an private Medicare-Versicherungen für die von den Konzernen betreuten, sogenannten Advantage-Pläne im nächsten Jahr quasi unverändert lassen zu lassen. Analysten hatten hingegen einen Anstieg von bis zu 6 Prozent erwartet. Entsprechend groß war die Enttäuschung der Anleger. Diese waren bislang davon ausgegangen, dass Präsident Donald Trump privaten Medicare-Plänen gegenüber wohlwollender eingestellt ist als sein Vorgänger.

Daneben sorgten die Quartalsbilanzen der Unternehmen für Bewegung und überwiegend für Kursgewinne. Aktien von UPS (United Parcel Service) gewannen 2,8 Prozent. Nach einem Umsatzrückgang im Vorjahr will der DHL-Konkurrent im laufenden Jahr wieder zulegen. Der optimistische Ausblick überraschte am Markt positiv.

Der Autokonzern General Motors (GM) will nach einem milliardenschweren Quartalsverlust seine Anleger mit einem Aktienrückkauf bei Laune halten. Die Anleger überzeugte zudem die Gewinnprognose des Unternehmens. Dessen Anteilsscheine zogen um 9 Prozent an auf ein Hoch seit etlichen Jahren. Ford (Ford Motor)-Aktien gewannen im Fahrwasser von GM 3,2 Prozent.

Bei dem Luftfahrt- und Rüstungskonzern RTX (Raytheon Technologies) sind die Geschäfte Ende 2025 deutlich besser gelaufen als gedacht. So erzielte der konzerneigene Triebwerkshersteller Pratt & Whitney im vierten Quartal deutlich mehr Umsatz als von Analysten erwartet. Am Finanzmarkt kamen die Neuigkeiten gut an: Die RTX-Aktien gewannen 2,9 Prozent.

Der US-Rüstungskonzern Northrop Grumman profitiert ähnlich wie die gesamte Branche von den global steigenden Rüstungsbudgets. Nach anfänglichen Kursverlusten drehten die Aktien ins Plus, das zuletzt 2,8 Prozent betrug./bek/nas