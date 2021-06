Insiderhandel: BaFin untersucht Kurseinbruch bei CureVac - CureVac-Aktie im Minus

GO

Dow in Rot -- DAX stabil -- Bitcoin fällt unter 30.000 US-Dollar -- Vivendi-Aktionäre sind für Abspaltung von UMG -- CureVac, Deutsche Bank, Daimler, Bayer, Zalando im Fokus

Keytruda von Merck & Co auch gegen Gebärmutterhalskrebs wirksam. K+S-Konkurrent Nutrien hebt Jahresausblick an. EU-Wettbewerbshüter gehen erneut gegen Google vor. Amazon setzt auf selbstfahrende Lastwagen - Großbestellung bei Startup. Adler Modemärkte 'in fortgeschrittenen Verhandlungen' mit Zeitfracht. Reus bleibt wohl Kapitän bei Borussia Dortmund.