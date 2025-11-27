Neue Funktionen als Erstes nutzen
Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes!
Heute im FokusWall Street im Feiertag: DAX etwas höher -- Asiens Börsen legen mehrheitlich zu -- PUMA-Aktie profitiert von Übernahmespekulationen -- RENK, BYD, Alibaba, Baidu, Bitcoin, DroneShield im Fokus
Bechtle erhält staatliche Großaufträge. AUTO1-Aktie durch schwache Aramis-Zahlen belastet. Goldman Sachs hebt Kursziel für Bayer-Aktie an. Mercedes Benz-CEO warnt vor hartem Wettbewerb in China. VW-Betriebsrat feiert 80 Jahre Mitbestimmung. JPMorgan sieht Trendwende bei Deutsche Börse-Aktie. Bundesnetzagentur stoppt Bußgeldverfahren für 1&1.
Umfrage
Wie schätzen sie die wirtschaftliche Lage in Deutschland ein?