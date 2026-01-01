DAX24.309 -2,1%Est505.892 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,00 -5,5%Nas23.524 -1,4%Bitcoin70.522 -5,3%Euro1,1958 ±0,0%Öl70,60 +2,7%Gold5.354 -1,2%
Aktien Wien Schluss: ATX nach jüngstem Höhenflug unter Druck

29.01.26 18:03 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
ATX
5.578,6 PKT -42,1 PKT -0,75%
Charts|News|Analysen

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat sich am Donnerstag nach einem Stimmungswechsel im Späthandel klar tiefer aus dem Handel verabschiedet. Der ATX schloss mit minus 0,75 Prozent auf 5.578,55 Einheiten. Der Leitindex unterbrach damit seinen jüngsten Rekordkurs. Seit dem Jahresauftakt liegt er fast fünf Prozent im Plus.

Im Verlauf sorgte eine sehr schwache Tendenz an den US-Börsen auch in Europa für Verkaufsdruck. An der Wall Street sorgte ein enttäuschend aufgenommener Quartalsbericht von Microsoft für einen Abwärtssog. In Frankfurt belastete zusätzlich ein Kurseinbruch der SAP (SAP SE)-Aktie den DAX.

In Wien rückte Bajaj Mobility, vormals Pierer Mobility, mit einer Zahlenvorlage in den Fokus. Die KTM-Mutter hat 2025 zwar fast die Hälfte des Umsatzes verloren, dank Sanierungsgewinnen wird das Unternehmen aber einen Gewinn nach Steuern von 590 Millionen Euro ausweisen. Dabei wurde ein Sanierungsgewinn von 1,19 Milliarden verbucht. Die Bajaj-Titel sanken 1,5 Prozent.

Von Analystenseite haben die Experten der kanadischen Bank RBC ihr Anlagevotum für die OMV-Aktie von "sector-perform" auf "underperform" zurückgenommen. Gleichzeitig wurde das Kursziel für die Titel des Öl-, Gas- und Chemieunternehmens von 50 auf 46 Euro gesenkt. Die OMV-Papiere legten dennoch um 0,7 Prozent auf 50,10 Euro zu.

Im Technologiebereich sanken AT&S um 3,8 Prozent. voestalpine schwächten sich um 1,7 Prozent ab. Der Stahlkonzern trennt sich von seiner Tochterfirma Böhler Profil mit Sitz in Bruckbach in Niederösterreich. Der US-Konzern Kadant übernimmt das Werk

Unter den schwergewichteten Banken verteuerten sich die Titel der Raiffeisen Bank International (Raiffeisen) um 1,5 Prozent. BAWAG fielen um 0,8 Prozent. Die Papiere der Erste Group (Erste Group Bank) verbilligten sich um zwei Prozent.

Erneut gesucht präsentierten sich die Titel von Austriacard mit plus 6,7 Prozent. Bereits am Vortag waren die Papiere um neun Prozent hochgesprungen./ste/sto/APA/jha

