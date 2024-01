Aktienempfehlung: So bewertet UBS AG die Beiersdorf-Aktie

Aktieneinstufung

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Beiersdorf von 101 auf 103 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sell" belassen.Nach vier Jahren, die von erheblichen exogenen Schocks wie der Corona-Krise, geopolitischen Konflikten und Inflation geprägt gewesen seien, dürfte 2024 für die europäischen Nahrungsmittel- und Konsumgüterhersteller die Rückkehr zu einem normaleren Handelsumfeld markieren, schrieb Analyst Guillaume Delmas in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Bei Beiersdorf aber sei er vorsichtig. Die Preisnormalisierung in Europa, die nur bescheidene Erholung in China und der anhaltende Mangel an Reinvestitionen dürften das Wachstum aus eigener Kraft belasten./la /mis





Die Beiersdorf-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:41 Uhr 1,7 Prozent im Minus bei 135,75 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Abwärtsrisiko von 24,13 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 42.063 Beiersdorf-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Bei der Aktie schlägt seit Jahresanfang 2024 ein Plus von 0,0 Prozent zu Buche. Beiersdorf dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 28.02.2024 präsentieren.

