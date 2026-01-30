Algernon Health präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
31.01.26 06:35 Uhr
Algernon Health hat am 29.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,02 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Algernon Health -0,010 CAD je Aktie generiert.
