Algernon Health präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,02 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Algernon Health -0,010 CAD je Aktie generiert.

Algernon Health hat am 29.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

