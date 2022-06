Alibaba Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Alibaba

Aktien in diesem Artikel Alibaba 88,15 EUR

Die Alibaba-Aktie notierte im XETRA-Handel um 01.06.2022 16:22:00 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 89,30 EUR. Im Tief verlor die Alibaba-Aktie bis auf 88,70 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 90,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Alibaba-Aktien beläuft sich auf 43.335 Stück.

Am 29.06.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 193,50 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 53,85 Prozent. Am 15.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 65,65 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alibaba-Aktie 36,02 Prozent sinken.

Alibaba gewährte am 26.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 7,95 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 10,32 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,89 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 204.052,00 CNY, während im Vorjahreszeitraum 187.395,00 CNY ausgewiesen worden waren.

Alibaba wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 18.08.2022 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 56,61 CNY je Aktie in den Alibaba-Büchern.

Warren Buffetts langjähriger Freund und Geschäftspartner: So hat Charlie Munger im ersten Quartal 2022 investiert

Alibaba- und Baidu-Aktien springen an: Aussicht auf Regulierungsentschärfung

Kurioser Kursrutsch bei Alibaba-Aktie: Verwirrung um Jack Ma

