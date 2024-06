Alibaba Aktie News: Alibaba macht am Nachmittag Boden gut

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Alibaba. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 78,53 USD zu.

Um 15:53 Uhr ging es für das Alibaba-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 78,53 USD. Die Alibaba-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 78,77 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 78,09 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 253.444 Alibaba-Aktien umgesetzt.

Am 01.08.2023 markierte das Papier bei 102,50 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 30,52 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.01.2024 (66,63 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 15,15 Prozent könnte die Alibaba-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 7,21 CNY, nach 0,980 CNY im Jahr 2024.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Alibaba am 14.05.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,18 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 1,33 CNY je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,43 Prozent auf 30,87 Mrd. CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 30,43 Mrd. CNY in den Büchern gestanden.

Am 31.07.2024 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Alibaba-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 57,19 CNY fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie

Beteiligungen ausgebaut: "The Big Short"-Investor Michael Burrys Portfolio in Q1 2024

KI-Investments neben NVIDIA & Co.: Alibaba mit ChatGPT-Konkurrent auf Erfolgskurs

Alibaba-Aktie unter Druck: Gewinn und Umsatz rückläufig - KI-Geschäft legt zu