Alibaba Aktie News: Alibaba gewinnt am Nachmittag

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Alibaba. Die Alibaba-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 114,33 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Alibaba-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 114,33 USD nach oben. Der Kurs der Alibaba-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 115,62 USD zu. Den New York-Handel startete das Papier bei 115,13 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 604.874 Alibaba-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 116,55 USD. Dieser Kurs wurde am 03.10.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alibaba-Aktie 1,94 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.01.2024 bei 66,63 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 41,72 Prozent könnte die Alibaba-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Alibaba-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,89 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete Alibaba 0,980 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alibaba am 15.08.2024 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,39 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,91 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,69 Prozent auf 33,59 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 33,36 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Alibaba-Bilanz für Q2 2025 wird am 14.11.2024 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 59,72 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

