Alibaba Aktie News: Alibaba tendiert am Montagnachmittag seitwärts

Die Aktie von Alibaba zeigt am Montagnachmittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die Alibaba-Aktie zuletzt im New York-Handel bei 125,69 USD.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Alibaba-Aktie im New York-Handel und tendierte um 15:52 Uhr bei 125,69 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Alibaba-Aktie bei 126,60 USD. Bei 124,78 USD markierte die Alibaba-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 125,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 370.411 Alibaba-Aktien.

Am 18.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 148,42 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,08 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 29.06.2024 auf bis zu 71,80 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alibaba-Aktie 75,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Alibaba-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,980 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 7,25 CNY aus.

Am 20.02.2025 legte Alibaba die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,93 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,79 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 38,97 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 36,02 Mrd. USD umgesetzt.

Alibaba dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 15.05.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Alibaba-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 14.05.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 65,33 CNY je Aktie belaufen.

