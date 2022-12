Alibaba Aktie News: Alibaba am Montagnachmittag nahe Nulllinie

Aktien in diesem Artikel Alibaba 86,25 EUR

Die Alibaba-Aktie bewegte sich um 04:22 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 86,50 EUR. Im Tageshoch stieg die Alibaba-Aktie bis auf 90,25 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Alibaba-Aktie bis auf 85,40 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 89,95 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 65.196 Alibaba-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.07.2022 bei 123,60 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alibaba-Aktie derzeit noch 30,02 Prozent Luft nach oben. Am 24.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 58,80 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alibaba-Aktie 47,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alibaba am 17.11.2022. Das EPS lag bei 12,92 CNY. Im letzten Jahr hatte Alibaba einen Gewinn von 11,20 CNY je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 200.690,00 CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 207.176,00 CNY ausgewiesen.

Am 01.02.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Alibaba veröffentlicht werden.

In der Alibaba-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 52,95 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

