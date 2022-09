Alibaba Aktie News: Alibaba stabilisiert sich am Mittag

Aktien in diesem Artikel Alibaba 90,80 EUR

0,61% Charts

News

Analysen

Die Alibaba-Aktie zeigte sich um 12:22 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 90,45 EUR an der Tafel. Die Alibaba-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 90,55 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Alibaba-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 89,80 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 90,35 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 18.410 Alibaba-Aktien den Besitzer.

Am 21.10.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 156,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 42,28 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.03.2022 (65,65 EUR). Mit einem Kursverlust von 37,78 Prozent würde die Alibaba-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Alibaba ließ sich am 04.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 11,73 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 16,60 CNY je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 205.555,00 CNY in den Büchern – ein Minus von 0,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alibaba 205.740,00 CNY erwirtschaftet hatte.

Am 04.11.2022 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Alibaba veröffentlicht werden.

In der Alibaba-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 50,45 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie

Zalando-Aktie gibt deutlich ab: Gerüchte um Lazada-Einstieg in den europäischen Markt

Exodus von der NYSE: Zahlreiche große China-Aktien kehren der Wall Street den Rücken zu

Baidu-Aktie, JD.com-Aktie & Co. gesucht: Chinesische Titel an US-Börsen im Aufwind

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alibaba Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alibaba Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alibaba

Bildquellen: Christopher Penler / Shutterstock.com