Alibaba Aktie News: Alibaba am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Alibaba gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 2,1 Prozent auf 162,70 USD.
Die Alibaba-Aktie gab im New York-Handel um 15:53 Uhr um 2,1 Prozent auf 162,70 USD nach. Das bisherige Tagestief markierte Alibaba-Aktie bei 161,36 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 161,71 USD. Zuletzt wechselten via New York 561.017 Alibaba-Aktien den Besitzer.
Am 17.09.2025 markierte das Papier bei 167,30 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Alibaba-Aktie damit 2,75 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 14.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 80,30 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 50,65 Prozent.
Nachdem Alibaba seine Aktionäre 2025 mit 1,03 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 7,20 CNY je Aktie ausschütten.
Am 29.08.2025 hat Alibaba die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 2,57 USD gegenüber 1,39 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 34,24 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 33,59 Mrd. USD umgesetzt.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Alibaba am 13.11.2025 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 55,75 CNY je Alibaba-Aktie.
Redaktion finanzen.net
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.11.2020
|Alibaba kaufen
|DZ BANK
|16.05.2019
|Alibaba Buy
|The Benchmark Company
|31.01.2019
|Alibaba Overweight
|Barclays Capital
|12.11.2018
|Alibaba Conviction Buy List
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.2018
|Alibaba Buy
|The Benchmark Company
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.01.2017
|Alibaba Neutral
|Wedbush Morgan Securities Inc.
|09.01.2017
|Alibaba Accumulate
|Standpoint Research
|29.10.2015
|Alibaba Hold
|Standpoint Research
|06.05.2015
|Alibaba Hold
|T.H. Capital
|23.02.2012
|Alibabacom neutral
|Nomura
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.04.2017
|Alibaba Reduce
|Standpoint Research
|02.12.2011
|Alibabacom reduce
|Nomura
|25.11.2011
|Alibabacom reduce
|Nomura
|27.09.2011
|Alibabacom underperform
|Macquarie Research
|12.08.2011
|Alibabacom underperform
|Macquarie Research
