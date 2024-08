Alibaba Aktie News: Alibaba am Dienstagnachmittag ohne große Veränderung

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Alibaba hat am Dienstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Alibaba-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 81,77 USD.

Bei der Alibaba-Aktie ließ sich um 15:52 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 81,77 USD. Die Alibaba-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 82,64 USD. Die Alibaba-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 81,53 USD ab. Bei 82,40 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 239.126 Alibaba-Aktien umgesetzt.

Am 02.09.2023 erreichte der Anteilsschein mit 96,67 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 18,22 Prozent könnte die Alibaba-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.01.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 66,63 USD. Mit Abgaben von 18,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 8,32 CNY, nach 0,980 USD im Jahr 2024.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Alibaba am 15.08.2024 vor. Das EPS wurde auf 1,39 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,91 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 33,36 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 33,59 Mrd. USD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 14.11.2024 dürfte Alibaba Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren.

Den erwarteten Gewinn je Alibaba-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 59,46 CNY fest.

