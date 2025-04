Alibaba Aktie News: Alibaba am Montagnachmittag mit Einbußen

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Alibaba. Die Alibaba-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 119,92 USD nach.

Die Aktionäre schickten das Papier von Alibaba nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,3 Prozent auf 119,92 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Alibaba-Aktie bis auf 119,80 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 119,82 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 198.945 Alibaba-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 148,42 USD. Dieser Kurs wurde am 18.03.2025 erreicht. Gewinne von 23,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 71,80 USD ab. Mit einem Kursverlust von 40,13 Prozent würde die Alibaba-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 7,25 CNY. Im Vorjahr hatte Alibaba 0,980 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 20.02.2025 hat Alibaba die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,93 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,79 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Alibaba mit einem Umsatz von insgesamt 38,97 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,02 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 8,20 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Alibaba am 14.05.2025 vorlegen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Alibaba-Gewinn in Höhe von 65,33 CNY je Aktie aus.

