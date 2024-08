Kursentwicklung im Fokus

Alibaba Aktie News: Alibaba am Nachmittag in Grün

30.08.24 16:08 Uhr

Die Aktie von Alibaba gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 3,5 Prozent auf 83,85 USD zu.

Wer­bung

Werte in diesem Artikel Aktien Alibaba 75,20 EUR 2,30 EUR 3,16% Charts|News|Analysen Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr wies die Alibaba-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 3,5 Prozent auf 83,85 USD nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Alibaba-Aktie bei 84,71 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 84,59 USD. Bisher wurden heute 672.843 Alibaba-Aktien gehandelt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 96,67 USD. Dieser Kurs wurde am 02.09.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Alibaba-Aktie ist somit 15,29 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.01.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 66,63 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alibaba-Aktie 25,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Alibaba-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,980 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 8,96 CNY aus. Alibaba ließ sich am 15.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,39 USD gegenüber 1,91 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,69 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 33,59 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 33,36 Mrd. USD ausgewiesen worden waren. Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 14.11.2024 erwartet. Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Alibaba ein EPS in Höhe von 67,06 CNY in den Büchern stehen haben wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie Viel Bewegung im Portfolio: In diese Aktien hat Big Short-Investor Michael Burry im zweiten Quartal investiert Kräftige Zu- und Verkäufe: Das hat sich in George Soros' Depot im zweiten Quartal 2024 getan JD.com-Aktie zieht dank Gewinnsprung im zweiten Quartal an

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alibaba Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alibaba Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: Christopher Penler / Shutterstock.com