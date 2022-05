Allianz Aktie News: Allianz am Montagvormittag mit Verlusten

Aktien in diesem Artikel Allianz 215,20 EUR

Die Allianz-Aktie musste um 09:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 214,80 EUR. Die Allianz-Aktie gab in der Spitze bis auf 214,45 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 215,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Allianz-Aktien beläuft sich auf 78.820 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.02.2022 bei 232,50 EUR. Gewinne von 7,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 178,30 EUR. Dieser Wert wurde am 07.03.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Allianz-Aktie mit einem Verlust von 20,47 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 249,08 EUR für die Allianz-Aktie.

Am 17.02.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel vor. Allianz hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,74 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,39 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 38.400,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 7,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 35.600,00 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2022 wird am 12.05.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q1 2023-Kennzahlen am 10.05.2023.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Allianz ein EPS in Höhe von 24,47 EUR in den Büchern stehen haben wird.

