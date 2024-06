Allianz Aktie News: Allianz am Vormittag mit Abschlägen

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Allianz. Der Allianz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,0 Prozent auf 265,40 EUR.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,0 Prozent auf 265,40 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Allianz-Aktie bei 265,30 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 268,40 EUR. Bisher wurden via XETRA 64.651 Allianz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 280,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 5,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 202,35 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.07.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 23,76 Prozent würde die Allianz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Allianz-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 13,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 14,73 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 286,29 EUR für die Allianz-Aktie.

Am 15.05.2024 hat Allianz die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 6,32 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Allianz 5,06 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 37,66 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 25,22 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 08.08.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Allianz rechnen Experten am 01.08.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Allianz-Aktie in Höhe von 24,82 EUR im Jahr 2024 aus.

