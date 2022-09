Allianz Aktie News: Allianz am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Allianz 166,80 EUR

Die Allianz-Aktie notierte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 166,08 EUR. Die Allianz-Aktie gab in der Spitze bis auf 164,46 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 166,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 705.660 Allianz-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 09.02.2022 auf bis zu 232,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,57 Prozent hinzugewinnen. Am 07.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 164,46 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 0,99 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 239,58 EUR.

Allianz ließ sich am 05.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 3,85 EUR gegenüber 5,22 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 37.100,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 34.300,00 EUR umgesetzt.

Am 10.11.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 10.11.2023 erwartet.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 17,89 EUR je Allianz-Aktie belaufen.

