Allianz Aktie News: Allianz am Vormittag billiger

Die Allianz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 10.06.2022 09:22:00 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 187,68 EUR. Im Tief verlor die Allianz-Aktie bis auf 187,44 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 188,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 47.976 Allianz-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (232,50 EUR) erklomm das Papier am 09.02.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Allianz-Aktie derzeit noch 19,28 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 178,30 EUR. Dieser Wert wurde am 07.03.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,26 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 248,15 EUR an.

Allianz ließ sich am 12.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,36 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 44.000,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 41.400,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 05.08.2022 dürfte Allianz Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 04.08.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Allianz einen Gewinn von 24,35 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

