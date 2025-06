Allianz Aktie News: Allianz macht am Dienstagvormittag Boden gut

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Allianz zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Allianz-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 351,50 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Allianz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,3 Prozent auf 351,50 EUR. Die Allianz-Aktie zog in der Spitze bis auf 351,70 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 351,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Allianz-Aktien beläuft sich auf 28.927 Stück.

Bei 378,50 EUR markierte der Titel am 07.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 238,30 EUR. Mit einem Kursverlust von 32,20 Prozent würde die Allianz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 16,61 EUR. Im Vorjahr erhielten Allianz-Aktionäre 15,40 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Allianz-Aktie im Durchschnitt mit 356,14 EUR.

Am 15.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,61 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,32 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Allianz mit einem Umsatz von insgesamt 54,00 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,61 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 43,59 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 07.08.2025 dürfte Allianz Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 06.08.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Allianz ein EPS in Höhe von 27,74 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Verschlechterung der Einstufung: Deutsche Bank AG bewertet Allianz-Aktie mit Hold

DAX 40-Papier Allianz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Allianz-Investment von vor einem Jahr verdient

Allianz-Aktie im Blick: Allianz - So entstand Europas größte Versicherung