Allianz Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Allianz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 349,80 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Allianz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,2 Prozent auf 349,80 EUR. Der Kurs der Allianz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 348,20 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 351,40 EUR. Der Tagesumsatz der Allianz-Aktie belief sich zuletzt auf 168.773 Aktien.

Am 07.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 378,50 EUR. Der derzeitige Kurs der Allianz-Aktie liegt somit 7,58 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 238,30 EUR fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 31,88 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Allianz-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 15,40 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 16,61 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 356,14 EUR für die Allianz-Aktie.

Am 15.05.2025 hat Allianz die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,61 EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,32 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 54,00 Mrd. EUR – ein Plus von 43,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Allianz 37,61 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Allianz wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 07.08.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 06.08.2026 dürfte Allianz die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Allianz im Jahr 2025 27,74 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

