Allianz Aktie News: Allianz am Freitagmittag mit Kursplus

DAX 40-Papier Allianz-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Allianz von vor 5 Jahren verdient

Schwacher Handel: So steht der DAX am Donnerstagmittag

Allianz Aktie News: Anleger schicken Allianz am Donnerstagvormittag ins Plus

Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 zum Start in der Gewinnzone

FTSE 100-Titel Prudential-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Prudential von vor 3 Jahren verloren

DAX 40-Wert Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Hannover Rück von vor 3 Jahren abgeworfen

MDAX-Papier Talanx-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Talanx-Investment von vor einem Jahr verdient

Men change their cars more frequently - Aviva Insurance

Heute im Fokus

Ruud van Nistelrooy neuer Co-Trainer bei Manchester United. Apple Vision Pro geht in Deutschland in den Handel. Geringere Investitionsbereitschaft der Kunden: Umsatzrückgang bei Ericsson. Nikola hat seinen Börsenverbleib vorerst gesichert. Kartellamt erlaubt Glaxo Kauf von CureVac-Covid-Impfstoff. Ein Monat So hat sich die NEL-Tochter Cavendish an der Börse bislang geschlagen.