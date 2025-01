So entwickelt sich Allianz

Allianz Aktie News: Allianz am Mittwochnachmittag in Grün

15.01.25 16:08 Uhr

Die Aktie von Allianz gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Plus bei 300,60 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Allianz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 300,60 EUR. Die Allianz-Aktie legte bis auf 300,80 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 296,90 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 378.967 Allianz-Aktien umgesetzt. Bei 304,70 EUR markierte der Titel am 05.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Allianz-Aktie 1,36 Prozent zulegen. Bei 238,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Allianz-Aktie 20,73 Prozent sinken. Nach 13,80 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 15,11 EUR je Allianz-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 320,29 EUR je Allianz-Aktie aus. Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Allianz am 13.11.2024. Das EPS lag bei 6,54 EUR. Im letzten Jahr hatte Allianz einen Gewinn von 5,12 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Allianz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 65,12 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 42,80 Mrd. EUR im Vergleich zu 25,92 Mrd. EUR im Vorjahresquartal. Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 28.02.2025 terminiert. Schätzungsweise am 13.02.2026 dürfte Allianz die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren. Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 25,01 EUR je Allianz-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie Buy von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) für Allianz-Aktie XETRA-Handel LUS-DAX verbucht zum Start Verluste Minuszeichen in Frankfurt: DAX beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone

