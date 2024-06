Allianz Aktie News: Allianz tendiert am Dienstagmittag nahe Vortagesschluss

Aktienentwicklung

Die Aktie von Allianz hat am Dienstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Allianz-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 261,30 EUR.

Anleger zeigten sich um 11:48 Uhr bei der Allianz-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 261,30 EUR. Die Allianz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 262,20 EUR aus. Die Allianz-Aktie sank bis auf 260,30 EUR. Bei 261,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 115.044 Allianz-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.04.2024 bei 280,00 EUR. Gewinne von 7,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 202,35 EUR fiel das Papier am 07.07.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Allianz-Aktie 29,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Allianz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 13,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 14,79 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 286,29 EUR.

Allianz gewährte am 15.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,32 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,06 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 37,66 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 49,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,22 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.08.2024 veröffentlicht. Am 08.08.2025 wird Allianz schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 24,85 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

