Alphabet C (ex Google) Aktie News: Alphabet C (ex Google) zieht am Nachmittag an

Blick auf Alphabet C (ex Google)-Kurs

Die Aktie von Alphabet C (ex Google) gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Alphabet C (ex Google) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,9 Prozent auf 164,52 USD.

Die Alphabet C (ex Google)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,9 Prozent auf 164,52 USD. Die Alphabet C (ex Google)-Aktie zog in der Spitze bis auf 168,20 USD an. Bei 166,78 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.467.120 Alphabet C (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 05.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 208,70 USD an. Der aktuelle Kurs der Alphabet C (ex Google)-Aktie ist somit 26,85 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 142,69 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,27 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet C (ex Google)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,623 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Alphabet C (ex Google) 0,600 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 232,00 USD aus.

Am 04.02.2025 legte Alphabet C (ex Google) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,17 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,66 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 96,45 Mrd. USD gegenüber 86,16 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 29.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Alphabet C (ex Google) veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 28.04.2026 dürfte Alphabet C (ex Google) die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet C (ex Google) im Jahr 2025 9,13 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

