Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag höher

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 162,03 USD.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,5 Prozent auf 162,03 USD zu. Im Tageshoch stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 163,48 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 162,95 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1.288.577 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Bei einem Wert von 207,05 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.02.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 27,78 Prozent Luft nach oben. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 140,53 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Verlust von 13,27 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,600 USD an Alphabet A (ex Google)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,494 USD. Analysten bewerten die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Durchschnitt mit 200,67 USD.

Am 24.04.2025 hat Alphabet A (ex Google) die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 2,84 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,91 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 89,97 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 80,47 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 29.07.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie in Höhe von 9,52 USD im Jahr 2025 aus.

