Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Alphabet A (ex Google)-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 185,66 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 0,4 Prozent auf 185,66 USD nach. Im Tief verlor die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 184,72 USD. Bei 185,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 736.093 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Am 05.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 207,05 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alphabet A (ex Google)-Aktie 11,52 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 130,67 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2024). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie 29,62 Prozent sinken.

Alphabet A (ex Google)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,600 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,662 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 214,14 USD.

Alphabet A (ex Google) gewährte am 04.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,17 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,66 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 96,45 Mrd. USD – ein Plus von 11,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alphabet A (ex Google) 86,16 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Alphabet A (ex Google) wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 29.04.2025 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,91 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

