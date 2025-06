Alphabet A (ex Google) Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Alphabet A (ex Google)

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 175,67 USD abwärts.

Um 15:53 Uhr fiel die Alphabet A (ex Google)-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 175,67 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 174,76 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 175,78 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Alphabet A (ex Google)-Aktien beläuft sich auf 1.147.675 Stück.

Bei 207,05 USD erreichte der Titel am 05.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alphabet A (ex Google)-Aktie 17,86 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 140,53 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,600 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,516 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 196,83 USD.

Am 24.04.2025 hat Alphabet A (ex Google) die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,84 USD. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,91 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Alphabet A (ex Google) mit einem Umsatz von insgesamt 89,97 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 80,47 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 11,81 Prozent gesteigert.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.07.2025 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 9,58 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Tesla-Aktie: Musk kündigt Robotaxis für Juni an - will Einfluss auf Regeln für selbstfahrende Fahrzeuge nehmen

Apple-Aktie leichter: Aus diesem Grund kommt es bei Apple zu Verzögerungen bei KI-Siri

Tesla-Aktie: Das haben ehemalige Tesla-Mitarbeiter von Elon Musk gelernt