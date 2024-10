Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) steigt am Nachmittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 165,95 USD zu.

Um 15:53 Uhr wies die Alphabet A (ex Google)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 165,95 USD nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bisher bei 165,96 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 163,70 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 689.506 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Am 11.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 191,75 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Kursplus von 15,55 Prozent wieder erreichen. Am 28.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 120,21 USD ab. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 38,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Alphabet A (ex Google)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,386 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 202,29 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alphabet A (ex Google) am 23.07.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,91 USD. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,45 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 84,64 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alphabet A (ex Google) einen Umsatz von 74,60 Mrd. USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 22.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2024 7,66 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

