Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag im Minusbereich

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 193,97 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,8 Prozent auf 193,97 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 193,47 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 194,17 USD. Bisher wurden via NASDAQ 1.317.375 Alphabet A (ex Google)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 201,41 USD erreichte der Titel am 18.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,84 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 130,67 USD erreichte der Anteilsschein am 06.03.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 32,64 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Alphabet A (ex Google)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,386 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 214,71 USD an.

Am 29.10.2024 hat Alphabet A (ex Google) die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,14 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,56 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 88,25 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 76,69 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 04.02.2025 terminiert.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Alphabet A (ex Google) ein EPS in Höhe von 8,02 USD in den Büchern stehen haben wird.

