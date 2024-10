Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Donnerstagnachmittag billiger

Aktie im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 164,65 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,3 Prozent auf 164,65 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 164,50 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 165,96 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 881.717 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 11.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 191,75 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,46 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Am 28.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 120,21 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,99 Prozent.

Alphabet A (ex Google)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,386 USD belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 202,29 USD.

Alphabet A (ex Google) veröffentlichte am 23.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,91 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Alphabet A (ex Google) ein EPS von 1,45 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 84,64 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 74,60 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Alphabet A (ex Google) wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 29.10.2024 vorlegen. Am 29.10.2025 wird Alphabet A (ex Google) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2024 7,66 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Tesla-Aktie gefragt: Tesla will 'Robotaxi' als Marke eintragen lassen

Alphabet-Aktie höher: Google will Atomstrom für Rechenzentren einkaufen

Tesla-Aktie rutscht ab: Tesla enthüllt Robotaxi "Cybercab" und autonomen Bus