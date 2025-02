Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) wird am Donnerstagnachmittag ausgebremst

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 183,84 USD nach.

Um 15:53 Uhr ging es für die Alphabet A (ex Google)-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 183,84 USD. Zwischenzeitlich weitete die Alphabet A (ex Google)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 183,84 USD aus. Mit einem Wert von 184,75 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 830.796 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 05.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 207,05 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,63 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 06.03.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 130,67 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,92 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,600 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,662 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 214,14 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alphabet A (ex Google) am 04.02.2025. Das EPS wurde auf 2,17 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,66 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,94 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 96,45 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 86,16 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Alphabet A (ex Google) am 29.04.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Alphabet A (ex Google) ein EPS in Höhe von 8,92 USD in den Büchern stehen haben wird.

