Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittwochmittag im Minusbereich

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wies um 12:03 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 104,00 USD abwärts. Bisher wurden heute 89.356 Alphabet A (ex Google)-Aktien gehandelt.

Bei 143,75 USD erreichte der Titel am 30.03.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 27,65 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 04.11.2022 auf bis zu 83,34 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 24,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 129,63 USD an.

Am 02.02.2023 hat Alphabet A (ex Google) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,05 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,53 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 75.325,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 76.048,00 USD ausgewiesen.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Alphabet A (ex Google) wird am 25.04.2023 gerechnet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Alphabet A (ex Google)-Gewinn in Höhe von 5,15 USD je Aktie aus.

