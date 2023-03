Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) zeigt sich am Mittwochnachmittag gestärkt

Das Papier von Alphabet A (ex Google) legte um 16:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,1 Prozent auf 105,07 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bisher bei 105,13 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 104,28 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 10.498.977 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Bei 143,75 USD erreichte der Titel am 30.03.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alphabet A (ex Google)-Aktie 26,91 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 83,34 USD ab. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 26,07 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 129,63 USD.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet A (ex Google) am 02.02.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,05 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,53 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 76.048,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 75.325,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 25.04.2023 terminiert.

Den erwarteten Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,15 USD fest.

Redaktion finanzen.net

