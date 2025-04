Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag stärker

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Zuletzt wies die Alphabet A (ex Google)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 149,31 USD nach oben.

Um 15:53 Uhr stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 149,31 USD. Kurzfristig markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 149,57 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 148,89 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 975.700 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Am 05.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 207,05 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 38,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 140,53 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,88 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Alphabet A (ex Google) seine Aktionäre 2024 mit 0,600 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,571 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Alphabet A (ex Google)-Aktie wird bei 205,80 USD angegeben.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 04.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,17 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,66 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 96,45 Mrd. USD gegenüber 86,16 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 24.04.2025 dürfte Alphabet A (ex Google) Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Alphabet A (ex Google)-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 28.04.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie in Höhe von 8,82 USD im Jahr 2025 aus.

