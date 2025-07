Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Dienstagnachmittag schwächer

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 187,77 USD.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,2 Prozent auf 187,77 USD. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 187,61 USD ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 191,43 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Alphabet A (ex Google)-Aktien beläuft sich auf 2.486.934 Stück.

Am 05.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 207,05 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 10,27 Prozent Plus fehlen der Alphabet A (ex Google)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 140,53 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 25,16 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten Alphabet A (ex Google)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,600 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,516 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 199,50 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alphabet A (ex Google) am 24.04.2025. Das EPS belief sich auf 2,81 USD gegenüber 1,89 USD je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 89,97 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alphabet A (ex Google) einen Umsatz von 80,47 Mrd. USD eingefahren.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Alphabet A (ex Google) wird am 23.07.2025 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 28.07.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2025 9,64 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

NVIDIA-Chef Huang verkauft Aktien - und steigt in die Top 6 der reichsten Menschen auf

Frisches Kapital für Also Inc.: Rivian-Spinoff wird zum Milliardenunternehmen

EU startet mit KI-Regulierung: Leitlinien für neue Vorschriften ab August