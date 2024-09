Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) kommt am Dienstagnachmittag kaum vom Fleck

Kursverlauf

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zeigt am Dienstagnachmittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie zuletzt im NASDAQ-Handel bei 161,82 USD.

Zum Vortag unverändert notierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel bei 161,82 USD. In der Spitze legte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 163,00 USD zu. Das bisherige Tagestief markierte Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 161,78 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 163,00 USD. Bisher wurden heute 839.636 Alphabet A (ex Google)-Aktien gehandelt.

Am 11.07.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 191,75 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 18,50 Prozent Luft nach oben. Am 28.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 120,21 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie 34,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Alphabet A (ex Google)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,386 USD. Das durchschnittliche Kursziel der Alphabet A (ex Google)-Aktie wird bei 204,71 USD angegeben.

Am 23.07.2024 lud Alphabet A (ex Google) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,91 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Alphabet A (ex Google) ein EPS von 1,45 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 84,64 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 74,60 Mrd. USD in den Büchern standen.

Alphabet A (ex Google) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 22.10.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 7,64 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

