Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Mittag um Nulllinie

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wies um 25.07.2022 12:22:00 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 106,46 EUR. Der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 106,68 EUR zu. Die höchsten Verluste verbuchte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 105,50 EUR. Bei 105,96 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 55.429 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 135,13 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.02.2022). Mit einem Zuwachs von 21,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.05.2022 (95,30 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,71 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 2.311,86 USD.

Am 26.04.2022 hat Alphabet A (ex Google) die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,23 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Alphabet A (ex Google) ein EPS von 1,31 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 68.011,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 55.314,00 USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 26.07.2022 dürfte Alphabet A (ex Google) Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren.

Den erwarteten Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 5,44 USD fest.

