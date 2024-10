Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Dienstagnachmittag mit Kurseinbußen

Amazon im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Amazon. Das Papier von Amazon gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,5 Prozent auf 183,57 USD abwärts.

Die Amazon-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 1,5 Prozent auf 183,57 USD ab. Die Amazon-Aktie gab in der Spitze bis auf 183,47 USD nach. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 184,80 USD. Bisher wurden heute 1.769.505 Amazon-Aktien gehandelt.

Am 09.07.2024 markierte das Papier bei 201,20 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Amazon-Aktie mit einem Kursplus von 9,60 Prozent wieder erreichen. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 118,35 USD. Der derzeitige Kurs der Amazon-Aktie liegt somit 55,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Amazon-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 224,29 USD.

Am 01.08.2024 legte Amazon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,29 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,66 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Amazon in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,12 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 147,98 Mrd. USD im Vergleich zu 134,38 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.10.2024 veröffentlicht.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,74 USD je Amazon-Aktie belaufen.

