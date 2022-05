Amazon Aktie News: Amazon am Vormittag leichter

Aktien in diesem Artikel Amazon 2.365,00 EUR

Die Amazon-Aktie musste um 09:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 2.386,00 EUR. Im Tief verlor die Amazon-Aktie bis auf 2.378,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 2.388,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.092 Amazon-Aktien.

Am 19.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 3.321,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Amazon-Aktie liegt somit 28,15 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.05.2022 bei 2.378,00 EUR. Der derzeitige Kurs der Amazon-Aktie liegt somit 0,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 3.866,11 USD je Amazon-Aktie aus.

Amazon gewährte am 28.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -7,56 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 15,79 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 108.518,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 116.444,00 USD ausgewiesen.

Die Amazon-Bilanz für Q2 2022 wird am 28.07.2022 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Amazon im Jahr 2023 57,16 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

