Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Mittwochmittag schwächer

Die Amazon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:04 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 98,17 EUR. Im Tief verlor die Amazon-Aktie bis auf 97,95 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 98,55 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 66.641 Amazon-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.11.2021 bei 166,05 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 40,88 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 94,39 EUR am 24.05.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Amazon-Aktie derzeit noch 4,00 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 521,70 USD.

Am 27.10.2022 hat Amazon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,28 USD. Im Vorjahresviertel hatte Amazon 0,31 USD je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,70 Prozent auf 127.101,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 110.812,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Amazon am 02.02.2023 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2022 -0,074 USD je Aktie in den Amazon-Büchern.

Aufgewertetes Prime-Abo: Amazon greift Spotify und Apple Music an - Amazon-Aktie tiefrot

Darum ist es für Investoren oft ein Fehler frühzeitig Gewinne mitzunehmen

Amazon-Aktie schließt tiefrot aber über Tagestiefs: Amazon enttäuscht bei Umsatz und Ausblick

